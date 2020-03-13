В Бельгии введен жесткий общенациональный карантин

В Бельгии объявлен полный общенациональный карантин, экстренная эпидемиологическая готовность и мобилизация всей системы здравоохранения.

С 14 апреля, точнее, в полночь с пятницы на субботу:

закрываются все учреждения общепита, включая рестораны, увеселительные и культурные заведения, школы и другие образовательные организации;

отменяются все массовые мероприятия вне зависимости от того, частные они или публичные.

С таким заявлением выступила сегодня Софи Вильмес, глава правительства страны.

По ее словам, работать "в полном объеме" остаются экстренные службы, транспорт и больницы.

"Правительство Бельгии рекомендует всем компаниям перевести персонал на работу на удаленный (из дома — прим. ред.) режим работы. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение", — говорит Вильмес.

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