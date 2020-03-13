В Бельгии введен жесткий общенациональный карантин

В Бельгии объявлен полный общенациональный карантин, экстренная эпидемиологическая готовность и мобилизация всей системы здравоохранения.
С 14 апреля, точнее, в полночь с пятницы на субботу:
С таким заявлением выступила сегодня Софи Вильмес, глава правительства страны.
По ее словам, работать "в полном объеме" остаются экстренные службы, транспорт и больницы.
"Правительство Бельгии рекомендует всем компаниям перевести персонал на работу на удаленный (из дома — прим. ред.) режим работы. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение", — говорит Вильмес.
На момент публикации материала в Бельгии:
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.