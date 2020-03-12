"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины

Экс-президент Украины в спешном порядке покинул страну. Куда направился господин Порошенко, не знают даже его адвокаты.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, Петр Порошенко был вызван на допрос в рамках одного из возбуждённых против него уголовных дел (какого именно — не уточняется, равно как и не называется общее количество дел, по которым Петр Алексеевич проходит фигурантом — прим. ред).

"Порошенко был вызван на допрос в пятницу в 11.00 (12.00 мск). Однако, 12 марта его адвокаты сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в ГБР, поскольку покинул территорию страны", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно украинским СМИ, после этого допроса экс-президента, вероятнее всего, ждал арест.

Впрочем, неявка по повестке для Петра Порошенко — дело привычное. В ГБР говорят, что он ранее уже проигнорировал порядка трех десятков допросов по 16 уголовным делам.