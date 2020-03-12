Туристический сезон в Турции стартует позднее обычного. В этом году первых отдыхающих будут ждать в конце апреля.
В предыдущие годы первые чартерные рейсы с гостями из других стран Турция начинала принимать в марте. В этом году перенос сроков связан с распространением в мире коронавируса.
Информацию подтвердил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Он рекомендовал учесть новые даты владельцам отелей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса турпоток из России за границу упал на 60%.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.