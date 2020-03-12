Начало туристического сезона в Турции сдвинуто

Туристический сезон в Турции стартует позднее обычного. В этом году первых отдыхающих будут ждать в конце апреля.

В предыдущие годы первые чартерные рейсы с гостями из других стран Турция начинала принимать в марте. В этом году перенос сроков связан с распространением в мире коронавируса.

Информацию подтвердил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Он рекомендовал учесть новые даты владельцам отелей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса турпоток из России за границу упал на 60%.