Россия и Турция продолжат совместную работу по Идлибу

Напряженность в Идлибе спадает. Таковы первые результаты введения режима прекращения огня.

Ситуацию в Идлибе обсудили 12 марта президенты России и Турции.

"С удовлетворением отмечено существенное снижение напряжённости в идлибской зоне деэскалации", — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган еще раз договорились о продолжении совместной работы двух стран. В первую очередь, это касается сотрудничества министерств обороны.

Режим прекращения огня вступил в силу 6 марта. Накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели личные переговоры.