Напряженность в Идлибе спадает. Таковы первые результаты введения режима прекращения огня.
Ситуацию в Идлибе обсудили 12 марта президенты России и Турции.
"С удовлетворением отмечено существенное снижение напряжённости в идлибской зоне деэскалации", — сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган еще раз договорились о продолжении совместной работы двух стран. В первую очередь, это касается сотрудничества министерств обороны.
Режим прекращения огня вступил в силу 6 марта. Накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели личные переговоры.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.