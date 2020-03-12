Транзиту российской нефти в Европу не помешают поставки топлива из Азербайджана в Белоруссию. В этом заверили в "Белнефтехиме".
Нефть из Баку поступает по участку южной ветки нефтепровода "Дружба".
"Нефть будет принята, нефтепровод "Броды — Мозырь" практически готов к приёму. Мероприятия, которые проводятся по подготовке к поставкам азербайджанской нефти, организованы таким образом, чтобы не повлиять на транзит", — пояснил пресс-секретарь предприятия Александр Тищенко.
Ранее сообщалось, что Белоруссия будет закупать нефть не только у России. Страна планирует приобретать "на стороне" минимум по два танкера ежемесячно.
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