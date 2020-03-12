"Белнефтехим": транзиту российской нефти ничто не помешает

Транзиту российской нефти в Европу не помешают поставки топлива из Азербайджана в Белоруссию. В этом заверили в "Белнефтехиме".

Нефть из Баку поступает по участку южной ветки нефтепровода "Дружба".

"Нефть будет принята, нефтепровод "Броды — Мозырь" практически готов к приёму. Мероприятия, которые проводятся по подготовке к поставкам азербайджанской нефти, организованы таким образом, чтобы не повлиять на транзит", — пояснил пресс-секретарь предприятия Александр Тищенко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия будет закупать нефть не только у России. Страна планирует приобретать "на стороне" минимум по два танкера ежемесячно.