Угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности несет запуск газопровода "Северный поток-2". Его обещают достроить до конца 2021 года.
О негативных последствиях Европу предупреждает МИД Польши.
"Газопровод повлечёт отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — "Газпрома". Это приведёт к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Ранее посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер подчеркнул, что санкции против газопровода "Северный поток-2" необходимо отменить. По его мнению, он нужен для обеспечения энергобезопасности всей Европы.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.