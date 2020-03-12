МИД Польши: запуск "Северного потока-2" приведет Европу к зависимости

Угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности несет запуск газопровода "Северный поток-2". Его обещают достроить до конца 2021 года.

О негативных последствиях Европу предупреждает МИД Польши.

"Газопровод повлечёт отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — "Газпрома". Это приведёт к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Ранее посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер подчеркнул, что санкции против газопровода "Северный поток-2" необходимо отменить. По его мнению, он нужен для обеспечения энергобезопасности всей Европы.