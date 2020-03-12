Больше 20 млрд долларов потеряет туристическая отрасль США

Туристическая отрасль США потеряет 24 миллиарда долларов. Такой прогноз дан экспертами с учетом того, если эпидемия коронавируса продлится полгода.

Исследование провели эксперты журнала Tourism Economics. Ожидается, что в 2020 году страна потеряет 8,2 миллиона туристов. Денежные потери будут в семь раз больше, чем в 2003 году, когда в мире бушевала эпидемия атипичной пневмонии.

Падение туристической отрасли приведет к массовым увольнениям. Предполагается, что без работы могут остаться 825 тысяч человек, которые сейчас заняты в туризме.

Ранее Дональд Трамп заявил о закрытии границ для тех, кто приезжает в США из стран Евросоюза, за исключением Великобритании. Также он подчеркнул, что гражданам, которые вынуждены оставаться дома из-за коронавируса, будет оказана помощь.