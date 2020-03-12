Китай преодолел пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в Китае преодолен. В провинции Хубэй, где произошла вспышка опасного заболевания, в течение недели не выявлено ни одного нового случая.

Об этом сообщил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные", — заявил представитель минздрава.

Сейчас все внимание врачей сосредоточено на том, чтобы вылечить уже имеющихся больных и предотвратить новые летальные исходы.

Напомним, что накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу.