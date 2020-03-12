В Польше хотят улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы улучшить отношения с Россией. Сейчас их нельзя назвать хорошими.

Такое мнение высказал глава польского МИД Яцек Чапутович. По его мнению, начинать нужно с укрепления культурных связей.

"Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения. Думаю, что важную роль здесь должна играть культурная составляющая. Обмен культурным опытом может помочь налаживанию диалога между нашими народами", — отметил дипломат.

Он также напомнил, что страны хорошо сотрудничают в приграничной зоне Польши с Калининградской областью.

Ранее Чапутович заявил, что России и Польше необходимо снизить накал исторических споров.