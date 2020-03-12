Правила въезда в США уточнили

Министерство внутренней безопасности США пояснило, кому временно запрещен въезд в страну. Речь идет о тех, кто в последние две недели посещал Шенгенскую зону.

Однако это не касается тех, кто имеет статус постоянного жителя США, кто является ближайшими родственниками граждан США, ряд других категорий. Информация размещена на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничил въезд на территорию США всех "неграждан" Америки, которые едут из Европы (за исключением Великобритании).