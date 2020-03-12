Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

США создадут в Молдавии "эффективное правосудие"

Мир

Эффективную, прозрачную и доступную систему правосудия создадут в Молдавии. Правда, за американский счет.

На эти цели США выделят 5-6 миллионов долларов. Средства поступят от Агентства США по международному развитию.

"Проект "Эффективное правосудие" будет реализован в масштабах всей страны и коснётся в том числе институтов национального уровня, работающих в Кишинёве, судебных органов, юридических специалистов всех уровней, а также пользователей системы правосудия по всей Молдавии", — цитируют СМИ текст документа.

В нем также говорится, что американская сторона будет контролировать все виды деятельности в рамках проекта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина, Грузия и Молдавия попросили денег у Евросоюза. Министры иностранных дел трех стран направили совместное обращение в Еврокомиссию.

сша молдавия правосудие
Последние материалы
Путин: "Ходорковский - жулик"
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Правила въезда в США уточнили
Компании России захотели сами утилизировать мусор
В Греции зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса
США создадут в Молдавии "эффективное правосудие"
Эксперты назвали минимальную цену квартиры в Москве
Бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменён в пятый раз
МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу
Иркутские коммунисты выступили против поправок в Конституцию
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов Василий Амирджанов Конрад Ренкас Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую? Конрад Ренкас
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Кредитная нагрузка по ипотеке в России выросла
Пандемия COVID-19: ждут ли россиян карантины и патрули?
Канал "Стамбул": ждать ли России авианосцы США в Чёрном море
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Нефть подешевела еще на 5%: эксперты винят коронавирус
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ