США создадут в Молдавии "эффективное правосудие"

Эффективную, прозрачную и доступную систему правосудия создадут в Молдавии. Правда, за американский счет.

На эти цели США выделят 5-6 миллионов долларов. Средства поступят от Агентства США по международному развитию.

"Проект "Эффективное правосудие" будет реализован в масштабах всей страны и коснётся в том числе институтов национального уровня, работающих в Кишинёве, судебных органов, юридических специалистов всех уровней, а также пользователей системы правосудия по всей Молдавии", — цитируют СМИ текст документа.

В нем также говорится, что американская сторона будет контролировать все виды деятельности в рамках проекта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина, Грузия и Молдавия попросили денег у Евросоюза. Министры иностранных дел трех стран направили совместное обращение в Еврокомиссию.