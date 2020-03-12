Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу

Мир

Граждане Польши не испытывают благодарности за освобождение от нацистов. Это не принесло польскому народу свободы.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос, почему в его стране постоянно разрушают памятники советским воинам.

"Действительно, отношение к так называемым памятникам благодарности отличается от отношения к кладбищам, где захоронены советские воины. Польское общество считает, что несмотря на то, что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободы польскому народу это не принесло", — пояснил дипломат.

По его словам, после прихода советской власти в Польше был "насажден тоталитарный и репрессивный советский режим", от которого пострадало огромное количество местных жителей. Это и привело к современным оценкам и отношению к памятникам советским солдатам.

Чапутович призвал снизить накал исторических споров и оставить изучение и анализ исторических событий специалистам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не допускать пересмотра итогов Победы. По его словам, попытки политизировать историю и фальсифицировать факты участились в мире.

Темы фашизм польша победа советская власть вторая мировая война
Новости Все >
В советское время Путин предпочитал не скандалить
Правительство Грузии будет работать 24 часа в сутки
Кредитная нагрузка по ипотеке в России выросла
Этап КМ по лыжным гонкам в США отменён после решения Трампа
Суд освободил одного из подростков, готовивших убийства в Саратове
В Польше хотят улучшить отношения с Россией
В московском метро контролер получила травму головы из-за безбилетника
Путин: "Ходорковский - жулик"
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Правила въезда в США уточнили
Последние материалы
Путин: "Ходорковский - жулик"
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Правила въезда в США уточнили
Компании России захотели сами утилизировать мусор
В Греции зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса
США создадут в Молдавии "эффективное правосудие"
Эксперты назвали минимальную цену квартиры в Москве
Бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменён в пятый раз
МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу
Иркутские коммунисты выступили против поправок в Конституцию
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов Василий Амирджанов Конрад Ренкас Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую? Конрад Ренкас
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Кредитная нагрузка по ипотеке в России выросла
Пандемия COVID-19: ждут ли россиян карантины и патрули?
Канал "Стамбул": ждать ли России авианосцы США в Чёрном море
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Нефть подешевела еще на 5%: эксперты винят коронавирус
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ