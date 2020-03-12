Граждане Польши не испытывают благодарности за освобождение от нацистов. Это не принесло польскому народу свободы.
Такое мнение высказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос, почему в его стране постоянно разрушают памятники советским воинам.
"Действительно, отношение к так называемым памятникам благодарности отличается от отношения к кладбищам, где захоронены советские воины. Польское общество считает, что несмотря на то, что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободы польскому народу это не принесло", — пояснил дипломат.
По его словам, после прихода советской власти в Польше был "насажден тоталитарный и репрессивный советский режим", от которого пострадало огромное количество местных жителей. Это и привело к современным оценкам и отношению к памятникам советским солдатам.
Чапутович призвал снизить накал исторических споров и оставить изучение и анализ исторических событий специалистам.
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