МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу

Граждане Польши не испытывают благодарности за освобождение от нацистов. Это не принесло польскому народу свободы.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос, почему в его стране постоянно разрушают памятники советским воинам.

"Действительно, отношение к так называемым памятникам благодарности отличается от отношения к кладбищам, где захоронены советские воины. Польское общество считает, что несмотря на то, что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободы польскому народу это не принесло", — пояснил дипломат.

По его словам, после прихода советской власти в Польше был "насажден тоталитарный и репрессивный советский режим", от которого пострадало огромное количество местных жителей. Это и привело к современным оценкам и отношению к памятникам советским солдатам.

Чапутович призвал снизить накал исторических споров и оставить изучение и анализ исторических событий специалистам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не допускать пересмотра итогов Победы. По его словам, попытки политизировать историю и фальсифицировать факты участились в мире.