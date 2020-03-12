Актер Том Хэнкс заболел коронавирусом

Оскароносный актер Том Хэнкс заболел коронавирусом. Почувствовав недомогание, он сам обратился к врачам.

О болезни рассказал актер в своем микроблоге:

"Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и ещё появилась боль в теле. Чтобы всё сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным".

Инфицированным оказался не только Том Хэнкс, но и его жена Рита Уилсон, вместе с которой он сейчас находится в Австралии.

Напомним, что ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. На сегодняшний день вирусом заражены 126252 человека, скончались 4601.