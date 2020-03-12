Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

"Мы закрываемся от Европы": Трамп выступил с обращением к народу США

Мир

Утро 12 марта началось для жителей США с обращения президента. Из Овального кабинета Трамп говорил не о погибших в Ираке военных (как он обычно это делает, когда на базы американских "миротворцев" "нападают"), темой выступления стал коронавирус.

Президент сообщил, что с 13 марта на территории США вводятся новые "беспрецедентные" меры борьбы с коронавирусом. А именно:

  1. На 30 дней запрещается въезд в страну "негражданам США" с территории Европы, кроме, почему-то, Великобритании.
  2. В случае дальнейшего распространения коронавируса (на момент публикации в стране 1189 зараженных — прим. ред.) и возникновения вызванного им финансового кризиса, власти заготовили пакет экономических мер, например:
  • малый и средний бизнес, который пострадает от коронавируса, сможет получить кредиты. На эти цели предусмотрено выделение $ 200 млрд.

"Чтобы работающие американцы, пострадавшие от этого вируса, могли оставаться дома, не опасаясь финансовых трудностей, для оказания финансовой помощи я скоро приму экстренные беспрецедентные меры", — пообещал президент.

И пояснил, что уже приказал министерству финансов отсрочить уплату налогов или штрафов для некоторых пострадавших лиц и предприятий, а также освободить заболевших от налога на заработную плату.

Не обошлось и без поиска виноватых

Верный своей привычке искать виновных во всем, что происходит, Дональд Трамп обвинил Евросоюз в сложившейся в США обстановке.

"Европейские власти не смогли предпринять достаточно быстрых мер для борьбы со вспышкой заболевания, и туристы из Европы "засеяли" коронавирусом Соединенные Штаты"", — заявил хозяин Белого дома.

Темы коронавирус дональд трамп обращение к нации запрет на въезд из европы
Новости Все >
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?
НБА остановила чемпионат после заражения баскетболиста коронавирусом
Осторожно: в Москве замечено нашествие енотов
Горячую линию по коронавирусу запустили в Томской области
В Нидерландах число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
Власти Швеции ограничат свободу собраний из-за коронавируса
"Мы закрываемся от Европы": Трамп выступил с обращением к народу США
Семья из пяти человек погибла при пожаре в Иркутской области
Я спрошу у "Яндекса": что больше всего интересует россиян
Последние материалы
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?
НБА остановила чемпионат после заражения баскетболиста коронавирусом
Осторожно: в Москве замечено нашествие енотов
Горячую линию по коронавирусу запустили в Томской области
В Нидерландах число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
Власти Швеции ограничат свободу собраний из-за коронавируса
"Мы закрываемся от Европы": Трамп выступил с обращением к народу США
Семья из пяти человек погибла при пожаре в Иркутской области
Я спрошу у "Яндекса": что больше всего интересует россиян
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов Василий Амирджанов Конрад Ренкас Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую? Конрад Ренкас
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Глава МИД Польши выступил за восстановление диалога с Россией
Почему народы СССР готовы к объединению?
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ