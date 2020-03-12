Утро 12 марта началось для жителей США с обращения президента. Из Овального кабинета Трамп говорил не о погибших в Ираке военных (как он обычно это делает, когда на базы американских "миротворцев" "нападают"), темой выступления стал коронавирус.
Президент сообщил, что с 13 марта на территории США вводятся новые "беспрецедентные" меры борьбы с коронавирусом. А именно:
"Чтобы работающие американцы, пострадавшие от этого вируса, могли оставаться дома, не опасаясь финансовых трудностей, для оказания финансовой помощи я скоро приму экстренные беспрецедентные меры", — пообещал президент.
И пояснил, что уже приказал министерству финансов отсрочить уплату налогов или штрафов для некоторых пострадавших лиц и предприятий, а также освободить заболевших от налога на заработную плату.
Верный своей привычке искать виновных во всем, что происходит, Дональд Трамп обвинил Евросоюз в сложившейся в США обстановке.
"Европейские власти не смогли предпринять достаточно быстрых мер для борьбы со вспышкой заболевания, и туристы из Европы "засеяли" коронавирусом Соединенные Штаты"", — заявил хозяин Белого дома.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.