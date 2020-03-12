"Мы закрываемся от Европы": Трамп выступил с обращением к народу США

Утро 12 марта началось для жителей США с обращения президента. Из Овального кабинета Трамп говорил не о погибших в Ираке военных (как он обычно это делает, когда на базы американских "миротворцев" "нападают"), темой выступления стал коронавирус.

Президент сообщил, что с 13 марта на территории США вводятся новые "беспрецедентные" меры борьбы с коронавирусом. А именно:

На 30 дней запрещается въезд в страну "негражданам США" с территории Европы, кроме, почему-то, Великобритании. В случае дальнейшего распространения коронавируса (на момент публикации в стране 1189 зараженных — прим. ред.) и возникновения вызванного им финансового кризиса, власти заготовили пакет экономических мер, например:

малый и средний бизнес, который пострадает от коронавируса, сможет получить кредиты. На эти цели предусмотрено выделение $ 200 млрд.

"Чтобы работающие американцы, пострадавшие от этого вируса, могли оставаться дома, не опасаясь финансовых трудностей, для оказания финансовой помощи я скоро приму экстренные беспрецедентные меры", — пообещал президент.

И пояснил, что уже приказал министерству финансов отсрочить уплату налогов или штрафов для некоторых пострадавших лиц и предприятий, а также освободить заболевших от налога на заработную плату.

Не обошлось и без поиска виноватых

Верный своей привычке искать виновных во всем, что происходит, Дональд Трамп обвинил Евросоюз в сложившейся в США обстановке.