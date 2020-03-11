США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

База иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", расположенная на границе Сирии с Ираком, сегодня ночью была обстреляна авиацией ВВС США.

Об этом первыми сообщили журналисты ТК Sky News Arabia.

"Американская авиация наносит удары по базе ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар", — передает корреспондент канала.

Чуть позже в эфире государственного сирийского канал вышел сюжет, в котором сообщается о самолетах, принадлежность которых "не установлена" бомбят территорию к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль".

"Войскам правительственных сил нанесен материальный ущерб", — отмечает канал.

За несколько часов до авиаобстрела

Днем, 11 марта, ракетному обстрелу подверглась военная база Таджи в Ираке, где дислоцируются силы коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, возглавляемой Соединенными Штатами.

Как сообщали иракские военные,

"вечером среды, примерно в 19:35, на территорию базы упали 15 небольших ракет. Погибли трое военнослужащих, 12 ранены".

По неподтвержденной информации, погибшие — американец и двое граждан Британии.

Позже прошла информация об обнаружении в брошенном неподалеку от базы грузовике пусковой ракетной установки с тремя оставшимися в ней снарядами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.