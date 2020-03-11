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Белоруссия будет закупать нефть не только в России

Мир

По два танкера нефти ежемесячно будет закупать Белоруссия. Эта нефть будет поступать не из России.

Об этом сообщил сегодня премьер Сергей Румас.

"Белоруссия приняла решение, что всё равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ) в месяц мы будем брать, вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет", — заявил политик.

Он также отметил, что решается вопрос о приобретении и об объемах альтернативной нефти. Такой подход обусловлен экономической безопасностью.

Ранее сообщалось, что Румас в Москве 11 марта встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Премьер-министр России заявил, что Белоруссия является стратегическим партнером.

нефть россия белоруссия
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