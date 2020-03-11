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Мишустин: Белоруссия – стратегический партнер России

Мир

Благоприятные для ведения бизнеса и развития экономики условия создадут Россия и Белоруссия. В начавшемся десятилетии у стран большие планы по интеграции.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"Убеждён, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", — отметил глава российского кабмина.

Он назвал Белоруссию ведущим внешнеэкономическим и стратегическим партнером России среди стран СНГ.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти. Это связано с падением рубля и цен на нефть.

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