Мишустин: Белоруссия – стратегический партнер России

Благоприятные для ведения бизнеса и развития экономики условия создадут Россия и Белоруссия. В начавшемся десятилетии у стран большие планы по интеграции.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"Убеждён, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", — отметил глава российского кабмина.

Он назвал Белоруссию ведущим внешнеэкономическим и стратегическим партнером России среди стран СНГ.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти. Это связано с падением рубля и цен на нефть.