Благоприятные для ведения бизнеса и развития экономики условия создадут Россия и Белоруссия. В начавшемся десятилетии у стран большие планы по интеграции.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
"Убеждён, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", — отметил глава российского кабмина.
Он назвал Белоруссию ведущим внешнеэкономическим и стратегическим партнером России среди стран СНГ.
Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти. Это связано с падением рубля и цен на нефть.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.