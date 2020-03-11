Поведение греческих военных, которые несут службу на границе с Турцией, аналогично тому, как вели себя нацисты. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Так он описал отношение к беженцам на границе двух стран.
"Между тем, что совершали нацисты, и действиями греческой стороны на границе нет никакой разницы", — заявил глава государства.
Он напомнил, что готов закрыть границы только в том случае, если Евросоюз исполнит обязательства, которые взял на себя в 2016 году. Речь идет о безвизовом режиме, финансовой помощи на содержание беженцев и обновлении Таможенного союза.
Ранее сообщалось, что из Турции в Грецию перешли около 150 тысяч беженцев.
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