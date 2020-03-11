Таиланд отменил визы по прибытии для россиян

Таиланд ужесточил правила въезда на свою территорию для граждан 18 стран. В их числе есть и Россия.

В частности, теперь российские туристы не смогут получить визу по прибытии. Это коснулось также граждан Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату. Для граждан Гонконга, Италии, Южной Кореи безвиз отменен. Как пояснили в Министерстве иностранных дел Таиланда, такие меры помогут предотвратить распространение коронавируса в стране.

Между тем россияне по-прежнему могут беспрепятственно отправляться на отдых в Таиланд. Между странами заключено двухстороннее соглашение, согласно которому граждане России могут находиться в Таиланде до 30 дней без визы. Отмена виз по прибытии не разрывает действующее соглашение.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за больными коронавирусом в Таиланде ухаживают роботы. Их используют для наблюдения за симптомами людей, которые находятся на карантине. Благодаря роботам медики реже контактируют с пациентами, что позволяет уменьшить риски заражения.