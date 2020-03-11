Больше десятка белорусов заболели коронавирусом

Еще три человека заболели коронавирусом в Белоруссии. Всего в стране зафиксировано 12 инфицированных.

Новые случаи выявлены в Гомеле, Минске и Гродно. Информацию подтвердили в Минздраве Белоруссии.

А вот в России новых случаев за сутки не выявлено.

"За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В Ростовской области тест на коронавирус сдали 40 тысяч местных жителей. Ни одного случая заболевания не выявлено.