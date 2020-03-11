Эрдоган требует от Европы безвизового режима

Турция готова "закрыть дверь" и прекратить отправлять в Европу беженцев. Но это возможно столько если страна получит безвизовый режим.

Условия назвал президент Турции.

"Мы выполнили свои обязательства… Мы девять лет кормили и поили беженцев. Теперь они хотят пойти в Европу. Я всегда говорил: если вы не разделите с нами груз, мы откроем двери. Они думали, я шучу. Но я открыл двери. Мы продолжим нашу текущую политику, пока не будет конкретных шагов по безвизовому режиму, открытию новых пунктов переговорного процесса, обновлению соглашения о Таможенном союзе. Потоки нелегальных мигрантов заполнят Средиземное море", — подчеркнул Реджеп Эрдоган.

На сегодняшний день число мигрантов, которые перешли из Турции в Грецию, превысило 150 тысяч человек. Перемещение беженцев началось 29 февраля, когда турецкие власти открыли границы с Европой.

Между тем в Греции уверены, что к их границам идут организованные толпы. Это не беженцы из Сирии, а мигранты, которые много лет жили в Турции.