Россия защитит права задержанного в США россиянина

США нарушили договоренности с Россией, не сообщив официальным органам о задержании россиянина.

В Нью-Йорке задержан гражданин России Кирилл Фирсов. Его обвиняют в продаже персональных данных.

"Судя по источнику, американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договорённостей не информировали наших дипломатов в США о задержании. Защита юридических прав гражданина России в таких условиях — обязанность соответствующих российских структур", — подчеркнул глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Россия предоставит защиту Фирсову. Но сначала необходимо получить информацию об условиях и причинах задержания. При необходимости состоится личная встреча россиянина и дипломатов.