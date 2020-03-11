Полсотни пассажиров сошли с круизного лайнера у берегов Египта

48 человек сошли с круизного лайнера. Он стоит на карантине у берегов египетского Луксора.

На судне была зафиксирована вспышка коронавируса. Инфицированных оказалось 33 человека.

"48 пассажиров, чьи результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными, покинули лайнер, совершавший круиз по Нилу и находящийся на карантине у города Луксор", — рассказали в Минздраве Египта.

Медики подчеркнули, что распространение вируса на лайнере удалось остановить: новых случаев заражения за сутки не выявлено.

Ранее Египетские власти упростили визовый режим для туристов. Если ранее максимальный срок пребывания в стране составлял 90 дней, то теперь его увеличили до пяти лет.