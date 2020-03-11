10 марта Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, совместно с неонацистами из "подразделения" С14 прогулялся на киевский железнодорожный вокзал.
Фотоотчет о "рейде", направленном против "цыганских банд" опубликован в соцсетях депутатом от "Слуги народа" Романом Грищуком, еще одним участником "мероприятия".
На снимках, кроме министра Криклия, присутствуют
Ответил на этот вопрос Евгений Карась. Вот, что он написал на своей странице в соцсети:
"Провели полуторачасовую инспекцию вокзала с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и депутатом ВР от Соломенки Романом Грищуком. Активисты Общества Будущего в составе Муниципальной стражи уже десятки раз ловили воров из цыганских организованных банд на вокзале".
Компания во главе с министром и депутатом Верховной Рады прогулялась по всем помещениям вокзала, после чего заглянула в дежурную часть.
По словам Карася, он "лично дал полицейским десять дней, чтобы разобраться с цыганами".
А еще полицейских предупредили, что теперь на вокзале будет дежурить "Муниципальная стража", которая "даст режим зачисточки наших ОПГ этнических" (слова Карася — цитата ИА "Русская весна").
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