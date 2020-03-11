Реалии Украины: министр ходит в рейд вместе с неонацистами

10 марта Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, совместно с неонацистами из "подразделения" С14 прогулялся на киевский железнодорожный вокзал.

антицыганский рейд министра Украины

Фотоотчет о "рейде", направленном против "цыганских банд" опубликован в соцсетях депутатом от "Слуги народа" Романом Грищуком, еще одним участником "мероприятия".

На снимках, кроме министра Криклия, присутствуют

Евгений Карась , руководитель организации "Общество будущего" — так теперь называется банда неонацистов, больше известная, как С14 (он, к слову, вел видеотрансляцию рейда),

, руководитель организации "Общество будущего" — так теперь называется банда неонацистов, больше известная, как С14 (он, к слову, вел видеотрансляцию рейда), Сергей Бондарь , член "Муниципальной варты" (муниципальная стража — прим. ред) — организации, состоящей из неонацистов и получающей, по данным издания Strana. ua, финансирование из бюджета Киева,

, член "Муниципальной варты" (муниципальная стража — прим. ред) — организации, состоящей из неонацистов и получающей, по данным издания Strana. ua, финансирование из бюджета Киева, Сергей Мазур, прославившийся на Украине после погрома в цыганском таборе Лысой горе.

Зачем они все вместе ходили на вокзал

Ответил на этот вопрос Евгений Карась. Вот, что он написал на своей странице в соцсети:

"Провели полуторачасовую инспекцию вокзала с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и депутатом ВР от Соломенки Романом Грищуком. Активисты Общества Будущего в составе Муниципальной стражи уже десятки раз ловили воров из цыганских организованных банд на вокзале".

В чем заключался "рейд"

Компания во главе с министром и депутатом Верховной Рады прогулялась по всем помещениям вокзала, после чего заглянула в дежурную часть.

По словам Карася, он "лично дал полицейским десять дней, чтобы разобраться с цыганами".

А еще полицейских предупредили, что теперь на вокзале будет дежурить "Муниципальная стража", которая "даст режим зачисточки наших ОПГ этнических" (слова Карася — цитата ИА "Русская весна").