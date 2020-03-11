Жители Венесуэлы протестуют против американских санкций

Американские санкции довел граждан Венесуэлы до протестов. На улицах городов начались митинги.

Так, в Каркасе в протестах поучаствовало несколько сотен тысяч человек.

"Более 600 тыс. жителей Каракаса вышли на улицу, чтобы сказать: "Мы хотим мира, хватит преступных санкций", — сообщил президент страны Николас Мадуро.

Глава Венесуэлы выразил благодарность за поддержку своим согражданам. Страна намерена бороться с американскими санкциями в Гаагском суде.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Венесуэле запланированы реформы в нефтедобывающей отрасли. Это поможет защитить страны от санкций США.