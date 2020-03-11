Жители блокадного Ленинграда, живущие в США, получили медали

Ветераны Второй мировой войны, которые сейчас живут в Лос-Анджелесе, получили медали в честь 75-летия Победы. Такие же награды вручили труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.

Памятные медали передали сотрудники российского посольства в США, пожелав ветеранам крепкого здоровья.

"Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла", — сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в социальной сети.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 мая. В праздновании поучаствует официальная делегация США.