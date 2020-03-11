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В Сеуле выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

Мир

В столице Южной Кореи, Сеуле, эпидемиологи выявили крупный очаг распространения коронавируса.

Как сообщает сегодня, 11 марта, Пак Вон Сун, мэр города, это один из колл-центров:

"По данным медицинских служб, коронавирусом заражены 90 человек из числа сотрудников и членов их семей".

Колл-центр принадлежит страховой компании. В его здании работают 550 человек. Все они сейчас на карантине и проходят проверку на коронавирус.

"Установлено, что двое сотрудников связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что вируса у этих людей пока нет", — отметил сеульский мэр.

Статистика эпидемии в Южной Корее:

  • зараженных -7755 человек;
  • выздоровели — 288 пациентов;
  • умерли — 60.
сеул южная корея очаг эпидемии
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