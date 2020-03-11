В Сеуле выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В столице Южной Кореи, Сеуле, эпидемиологи выявили крупный очаг распространения коронавируса.

Как сообщает сегодня, 11 марта, Пак Вон Сун, мэр города, это один из колл-центров:

"По данным медицинских служб, коронавирусом заражены 90 человек из числа сотрудников и членов их семей".

Колл-центр принадлежит страховой компании. В его здании работают 550 человек. Все они сейчас на карантине и проходят проверку на коронавирус.

"Установлено, что двое сотрудников связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что вируса у этих людей пока нет", — отметил сеульский мэр.

Статистика эпидемии в Южной Корее: