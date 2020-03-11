Эпидемия в Китае: статистика за сутки

Китаю, судя по последним данным статистики заражений коронавирусом, удалось обуздать эпидемию — за сутки в стране выявлено только 24 новых случая заражения.

Как следует из ежедневного эпидемиологического отчета госкомитета КНР по здравоохранению,

с декабря 2019 года в 31 провинции материковой части Китая

зарегистрировано 80 778 зараженных коронавирусом, из них

вылечено 61 475 человек,

сейчас в больницах — 16 145 пациентов,

в тяжелом состоянии — 4 492 человека,

скончались — 3158 заразившихся,

За сутки (10 марта)

выявлено 24 новых случая заражения,

выписано из больниц — 1578 человек,

умерли 22 пациента (все в провинции Хубэй),

зарегистрирован 31 случай подозрения на коронавирус.

Напомним, что китайским медикам удалось выяснить причины высокой смертности среди зараженных коронавирусом COVID-2019. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.