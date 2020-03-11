Китаю, судя по последним данным статистики заражений коронавирусом, удалось обуздать эпидемию — за сутки в стране выявлено только 24 новых случая заражения.
Как следует из ежедневного эпидемиологического отчета госкомитета КНР по здравоохранению,
с декабря 2019 года в 31 провинции материковой части Китая
зарегистрировано 80 778 зараженных коронавирусом, из них
За сутки (10 марта)
Напомним, что китайским медикам удалось выяснить причины высокой смертности среди зараженных коронавирусом COVID-2019. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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