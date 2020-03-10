Президент США рассказал о своем самочувствии. По его словам, он чувствует себя хорошо.
На фоне этого Дональд Трамп отказался делать тест на коронавирус.
"В этом нет ничего особенного, я бы сделал это. Не вижу причин, я чувствую себя очень хорошо", — сказал американский лидер.
При этом он отметил, что проконсультировался с врачом Белого дома. Медик также не видит необходимости в дополнительном обследовании президента.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пожал руку главе Американского консервативного союза Мэтту Шлаппу, а тот ранее контактировал с человеком, у которого врачи выявили коронавирус. Таким образом, гипотетически президент США может быть инфицирован.
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