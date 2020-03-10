Фонд в несколько десятков миллиардов евро создадут в Европе. Он необходим для борьбы с коронавирусом.
В его создании будут участвовать все европейские страны, которые затронула опасная болезнь.
"Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объём которого очень быстро достигнет €25 млрд", — рассказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее во Франции заявили о начальной стадии эпидемии коронавируса. По словам Эммануэля Макрона, страна к этому была готова, все медицинские службы мобилизированы.
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