За образование на Украине будет отвечать Полюхович

Без постоянного министра образования и науки осталась Украина. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Юрий Полюхович.

Соответствующее распоряжение уже подписано.

"Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года", — говорится в заявлении пресс-службы правительства Украины.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что новый премьер Украины Денис Шмыгаль обещал восстановить водоснабжение Крыма. Когда информация разнеслась по СМИ, он тут же отказался от своих слов.