Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Депутат Госдумы поддержал идею переноса Евро-2020 в Россию
В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники
Наталья Бочкарева заявила, что не первый год соблюдает строгий пост
Свершилось: Эрдоган назвал свою истинную цель в Сирии
В Польше заразился коронавирусом командующий вооруженными силами
За неделю свыше 20 тыс. человек заболели ОРВИ в Новосибирске
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Источник Правда.Ру

За образование на Украине будет отвечать Полюхович

Мир

Без постоянного министра образования и науки осталась Украина. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Юрий Полюхович.

Соответствующее распоряжение уже подписано.

"Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года", — говорится в заявлении пресс-службы правительства Украины.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что новый премьер Украины Денис Шмыгаль обещал восстановить водоснабжение Крыма. Когда информация разнеслась по СМИ, он тут же отказался от своих слов.

юрий полюхович украина. правительство
Последние материалы
Депутат Госдумы поддержал идею переноса Евро-2020 в Россию
В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники
Наталья Бочкарева заявила, что не первый год соблюдает строгий пост
Свершилось: Эрдоган назвал свою истинную цель в Сирии
В Польше заразился коронавирусом командующий вооруженными силами
За неделю свыше 20 тыс. человек заболели ОРВИ в Новосибирске
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Песок почти на 10 млн рублей украли бизнесмены из Калуги
Турчинов рассказал, как Москва хотела захватить Киев
Кокорин после выхода из тюрьмы поучаствовал в потасовке в ресторане
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Любовь Степушова Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником Любовь Степушова Соломон Соловьев И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
В Москве на 9 мая ждут союзников по антигитлеровской коалиции
Путин: России нужна сильная президентская власть
В Москве на 9 мая ждут союзников по антигитлеровской коалиции
Учеными из России открыт механизм, останавливающий старение
Очередная гонка вооружений снова рядом?
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником
Путин не против поправки, "обнуляющей" его президентские сроки
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Елена Бибикова: "Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов"
Как Запад назначает высших чиновников России
Экономист: роста реальных доходов россиян в 2020 году не будет
Экономист: роста реальных доходов россиян в 2020 году не будет
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Елена Бибикова: "Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов"
Зеленский заявил, что "не почувствовал" Путина как партнера
Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером
Терешкова предложила "обнулить" президентские сроки Путина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ