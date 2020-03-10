Президент Турции Тайип Эрдоган обратился с предложением к Владимиру Путину о совместной добыче нефти в Сирии для поддержи сирийского народа.

"Камышлы - место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы. Я Путину сказал: "Давайте мы объединим усилия - и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию", - заявил Эрдоган.