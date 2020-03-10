Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о поставках тест-систем для обнаружения коронавируса российского производства. По информации ведомства, системы были переданы в 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.
"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии", - сказано в сообщении.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.