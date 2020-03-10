Россия поставила системы для обнаружения коронавируса десяти странам

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о поставках тест-систем для обнаружения коронавируса российского производства. По информации ведомства, системы были переданы в 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.