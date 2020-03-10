Десять стран используют российские тест-системы

В страны ближнего и дальнего зарубежья поставляет Россия тест-системы. Они позволяют в кратчайшие сроки выявить у пациента коронавирус.

Всего России направила свои тест-системы в десять стран.

"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайским врачам удалось остановить эпидемию коронавируса. Сейчас в Китае регистрируют только случаи "ввозного заболевания".