Мультфильм "Маша и медведь" будет развлекать китайских малышей

Мультсериал "Маша и медведь" выходит на китайский рынок. Мультфильм про медведя, воспитывающего вредную девочку Машу, покажут на Центральном телевидении Китая.

Он войдет в программу передач детского направления.

"С 12 марта мультсериал "Маша и Медведь", первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV — телеканале CCTV14", — сообщили в пресс-службе правообладателя мультсериала Animaccord.

"Маша и медведь" является самым популярным российским мультфильмом. Он переведен на 39 языков, его смотрят малыши более чем в 150 странах по всему миру.

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