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Источник Правда.Ру

Япония готова объявить чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Мир

Режим чрезвычайной ситуации могут в любой момент объявить в Японии. Правительство страны одобрило соответствующий законопроект.

Поводом для введения ЧС стало распространение коронавируса. Если режим введут в действие, гражданам будет рекомендовано оставаться дома и не посещать людные места, в школах и университетах отменят занятия, в экстренном порядке будут созданы медицинские учреждения.

Режим ЧС может быть введен в любой момент по решению премьер-министра Японии. Одобрение закона будет действовать в течение двух лет.

На сегодняшний день в Японии 1218 человек больны коронавирусом. 16 инфицированных погибли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Норвегии из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею-2020, а россиянам настоятельно рекомендуют как можно быстрее вернуться из Италии: страну закрыли на карантин.

Темы япония режим чс коронавирус чрезвычайная ситуация
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