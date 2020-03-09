Санконтроль вводит на своих границах Польша

Санитарный контроль вводит на своих границах Польша. Врачи будут проверять приезжающих в страну на четырех пограничных переходах.

Три из них соединяют страну с Германией, один — с Чехией. Меры призваны предотвратить распространение в Польше коронавируса.

"Сегодня мы принимаем очередные решения, мы одни из первых в Европе, которые принимают такое решение. А именно мы вводим санитарные проверки на границе с Германией и Чехией, на основных переходах", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Основные усилия врачей будут сосредоточены на проверке пассажиров автобусов, которые прибывают в страну.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Польше 4 марта. Сегодня инфицированных уже 16 человек.