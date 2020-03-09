Масштабные учения сил НАТО Cold Response 2020 проходят в Норвегии. Военные Белоруссии наблюдают за процессом.
Тренировки военных стартовали 8 марта и продлятся десять дней.
"С 8 по 18 марта два представителя Вооружённых сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за многонациональным учением на территории Королевства Норвегия Cold Response 2020", — сообщает Минобороны Белоруссии.
Ранее Минобороны Польши обещало пригласить российских военных наблюдать за учениями НАТО "Defender-2020".
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