Аслана Бжанию выпишут из больницы в ближайшие дни

В ближайшие дни из больницы выпишут Аслана Бжанию. Он является кандидатом в президенты Абхазии и намерен продолжить борьбу.

Сейчас политик находится в больнице Краснодара.

"Аслан Бжания на днях будет выписан из клиники. 11 марта он возвращается в республику и продолжит участие в избирательной кампании, приостановленной из-за болезни", — рассказали в штабе кандидата в президенты Абхазии.

В середине недели Бжанию ждут в Сухуме.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у оппозиционного лидера Абхазии врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Некоторое время он провел в медикаметозной коме.