В ближайшие дни из больницы выпишут Аслана Бжанию. Он является кандидатом в президенты Абхазии и намерен продолжить борьбу.
Сейчас политик находится в больнице Краснодара.
"Аслан Бжания на днях будет выписан из клиники. 11 марта он возвращается в республику и продолжит участие в избирательной кампании, приостановленной из-за болезни", — рассказали в штабе кандидата в президенты Абхазии.
В середине недели Бжанию ждут в Сухуме.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у оппозиционного лидера Абхазии врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Некоторое время он провел в медикаметозной коме.
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