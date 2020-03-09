Заключенные, отбывающие наказание в тюрьмах Италии, взбунтовались. Они требуют амнистии.
Причина заключается в распространении коронавируса. Заключенные боятся, что подхватят опасное заболевание, которое быстро распространится среди людей, находящихся в закрытых помещениях.
Итальянские СМИ сообщают, что преступники устроили беспорядки в 27 тюрьмах. Они поджигают мебель и постельные принадлежности. В стычках с охранниками есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, что власти Ирана выпустили из тюрем 70 тысяч человек.
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