Итальянские заключенные требуют амнистии из-за коронавируса

Заключенные, отбывающие наказание в тюрьмах Италии, взбунтовались. Они требуют амнистии.

Причина заключается в распространении коронавируса. Заключенные боятся, что подхватят опасное заболевание, которое быстро распространится среди людей, находящихся в закрытых помещениях.

Итальянские СМИ сообщают, что преступники устроили беспорядки в 27 тюрьмах. Они поджигают мебель и постельные принадлежности. В стычках с охранниками есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, что власти Ирана выпустили из тюрем 70 тысяч человек.