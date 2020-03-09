Представители Международного валютного фонда отменили поездку в Белоруссию. Визит, который должен был состояться с 19 по 30 марта, перенесен на неопределенный срок.
Причиной тому стало распространение коронавируса в мире.
"Миссия переносится на неопределённый срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", — пояснили в МВФ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в России достигло 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.