Представители МВФ отложили на неопределенный срок визит в Белоруссию

Представители Международного валютного фонда отменили поездку в Белоруссию. Визит, который должен был состояться с 19 по 30 марта, перенесен на неопределенный срок.

Причиной тому стало распространение коронавируса в мире.

"Миссия переносится на неопределённый срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", — пояснили в МВФ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в России достигло 20 человек.