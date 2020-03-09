В Судане не планируют отменять реформы из-за нападения на премьера

С премьером Судана все в порядке. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Об этом после нападения сообщил сам Абдалла Хамдук.

"Заверяю суданский народ, что со мной всё хорошо, здоровье в полном порядке. То, что произошло, не остановит путь перемен", — написал политик в своем микроблоге.

Напомним, 9 марта на кортеж премьера страны напали. Неизвестные взорвали одну из машин. Абдалла Хамдук не пострадал, его немедленно увезли в безопасное место.