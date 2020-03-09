Трамп пожал руку человеку, который может быть заражен коронавирусом

Глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп контактировал с человеком, у которого подтвердили коронавирус. Позже он пожал руку президенту США Дональду Трампу, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел во время конференции союза. Шлапп подтвердил, что общался с заразившимся, но контакт был кратким и минимальным.

В Белом доме утверждают, что Трамп и вице-президент Майкл Пенс, находившиеся на мероприятии, не общались с зараженным.