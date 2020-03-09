Боевики Сарраджа пошли в наступление на армию Хафтара

Боевики Сарраджа пошли в наступление на силы Хафтара по всем фронтам. Об этом рассказал в Facebook пресс-секретарь генерального командования ЛНА Ахмад Мисмари.

По его словам, соответствующую информацию о подготовке наступления удалось получить благодаря разведданным ливийской армии.

"Разведывательные подразделения Главного командования ЛНА подтверждают начало проведения широкомасштабного наступления на ЛНА по всем фронтам", — заявил генерал-майор.

Ранее боевики Сарраджа атаковали силы Хафтара с военного аэродрома "Митига", нарушив таким образом режим прекращения огня. ЛНА продолжает соблюдать достигнутые договоренности, так как намерена мирным путем урегулировать ливийский конфликт.