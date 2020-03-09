В Казахстане всерьез занялись проблемой трудоустройства населения. Власти страны разработают антикризисный план.
Такое поручение дал президент страны.
"По поручению Касым-Жомарта Токаева создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности на крупных предприятиях", — сообщают казахские СМИ.
Решение было принято на оперативном совещании. На нем обсуждали вопрос финансово-экономической ситуации в мире и её влияния на экономику республики.
Ранее в стране прошли массовые беспорядки из-за дорожного конфликта. По его итогам было возбуждено 90 уголовных дел, пострадали 185 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.