Жителей Казахстана обеспечат работой

В Казахстане всерьез занялись проблемой трудоустройства населения. Власти страны разработают антикризисный план.

Такое поручение дал президент страны.

"По поручению Касым-Жомарта Токаева создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности на крупных предприятиях", — сообщают казахские СМИ.

Решение было принято на оперативном совещании. На нем обсуждали вопрос финансово-экономической ситуации в мире и её влияния на экономику республики.

Ранее в стране прошли массовые беспорядки из-за дорожного конфликта. По его итогам было возбуждено 90 уголовных дел, пострадали 185 человек.