Ашраф Гани в очередной раз принял присягу президента

Ашраф Гани присягнул на верность Афганистану. Он в очередной раз принял присягу президента страны.

В феврале в Афганистане прошли выборы, по итогам которых победу одержал действующий президент страны.

9 марта в президентском дворце Кабула состоялась торжественная церемония присяги. Свидетелями вступления в должность Гани стали официальные делегации Норвегии, Германии, США, Канады, Дании и Австралии.

Ранее сообщалось, переворотом против демократии назвал итоги выборов в Афганистане премьер страны Абдулла Абдулла. За действующего президента проголосовали 50,64% избирателей.