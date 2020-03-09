Минимум до июня в мире продолжится эпидемия коронавируса. Такой прогноз сделали китайские эксперты.
Речь идет о распространении опасного заболевания в мире.
"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня", — заявил руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса власти Ирана выпустили из тюрем 70 тысяч заключенных. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение заболевания в колониях.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.