Китайские медики назвали срок окончания эпидемии коронавируса

Минимум до июня в мире продолжится эпидемия коронавируса. Такой прогноз сделали китайские эксперты.

Речь идет о распространении опасного заболевания в мире.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня", — заявил руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса власти Ирана выпустили из тюрем 70 тысяч заключенных. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение заболевания в колониях.