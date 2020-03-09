Власти Ирана отпустили из тюрем около 70 тысяч человек из-за эпидемии коронавируса. Это было сделано для того, чтобы предотвратить увеличение количества случаев заболевания в исправительных учреждениях, сообщает Mizan Online.
"Заключенных выпустили временно, но власти не собираются их возвращать в тюрьмы, если не будет угрозы безопасности обществу", — заявил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.
В Иране официально зарегистрировали 6566 случаев заражения коронавирусом. 194 человека погибли, более 2 тысяч вылечились.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.