На премьер-министра Судана совершили покушение

Автомобиль из кортежа премьер-министра Судана взорвали неизвестные. СМИ сообщают о покушении на Абдаллу Хамдука.

ЧП произошло в центре Хартума. Политик не пострадал, его немедленно доставили в безопасное место.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что боевики запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" в конце 2018 года отправлялись в Ливию, чтобы сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия. Переброской занималась суданская разведка.