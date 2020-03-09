Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг в Германии больше всего пострадали от коронавируса. В стране зарегистрировано больше 1000 случаев заболевания.
Это подтвердили в Научно-исследовательском институте имени Роберта Коха. Сообщается, что за сутки число случаев заболевания увеличилось на 265. Всего в Германии сейчас болеют коронавирусом 1112 человек.
Из них в западной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалии 484 случая, в Баварии — 256 случаев, в Баден- Вюртемберге — 199.
Число инфицированных растет и в Грузии. Здесь зарегистрировано 15 случаев коронавируса. На карантине находятся 141 человек, 51 человек — под наблюдением врачей.
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