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Больше 1000 жителей Германии заболели коронавирусом

Мир

Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг в Германии больше всего пострадали от коронавируса. В стране зарегистрировано больше 1000 случаев заболевания.

Это подтвердили в Научно-исследовательском институте имени Роберта Коха. Сообщается, что за сутки число случаев заболевания увеличилось на 265. Всего в Германии сейчас болеют коронавирусом 1112 человек.

Из них в западной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалии 484 случая, в Баварии — 256 случаев, в Баден- Вюртемберге — 199.

Число инфицированных растет и в Грузии. Здесь зарегистрировано 15 случаев коронавируса. На карантине находятся 141 человек, 51 человек — под наблюдением врачей.

В Иране заболевшие коронавирусом погибли после употребления спирта. Этот "народный" метод лечения распространился по интернету после того, как несколько десятков человек именно таким образом победили болезнь.

Темы грузия германия коронавирус
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